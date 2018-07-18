Renault Grubu’ndan ilk yarıda rekor satış

Renault, Avrupa’da yine en çok satan ikinci marka oldu. Satışlar Amerika’da yüzde 18,1, Avrasya bölgesinde ise yüzde 15,1 arttı. Grup, 1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 095 adet Dacia olmak üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault Grubu İcra Kurulu üyesi ve Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas, “Yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2,1 milyon araç satışı ile üst üste üçüncü yılda da yeni bir satış rekoruna imza attık. Grup bir yandan Avrupa’da pazar payını artırmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası alanda, özellikle Latin Amerika, Avrasya Bölgesi ve Afrika’da olağanüstü bir performans gösteriyor” ifadelerini kullandı.