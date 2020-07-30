Renault Grubu, ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu’nun cirosu 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 azalışla 18 milyar 425 milyon avro olarak gerçekleşti.Renault Grubu, ilk yarı finansal sonuçlarını yazılı bir açıklamayla paylaştı. Buna göre Avtovaz markası hariç otomotivin cirosu 15 milyar 757 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2019’un ilk yarısına kıyasla yüzde 36,6 düşüş gösterdi.Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde 29,6 puanlık düşüş ve ortaklara yapılan 7,3 puanlık satış olarak belirkendi. Bu iki etkinin ana nedeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sağlık krizi oldu. Temelde Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasının değer kaybı, negatif kur etkisine yol açtı.İki puanlık pozitif fiyat etkisi, başta Clio ve Captur olmak üzere yeni araçların yeniden konumlandırılması ve Avrupa'daki mevzuat giderlerini ve gelişmekte olan ülkelerdeki devalüasyonları dengeleme çalışmalarından kaynaklandı. ZOE satışlarındaki artışın ürün gamı satışlarındaki artışa 0,4 puanlık olumlu etkisi oldu. "Diğer" etkiler ise önemli ölçüde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiyle satış sonrası hizmetlerden gelen katkının düşmesi sonucu eksi 0,8 puan olarak gerçekleşti.Pandemi krizi nedeniyle grup satışları, küresel pazarın yüzde 28,3 daralmasıyla birlikte 2020 yılının ilk yarısında yüzde 34,9 düştü.- "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Üst Yöneticisi (CEO) Loca de Meo, şunları kaydetti:"Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor olsak da bu son olmayacak. Grubun yönetim ekipleri ve çalışanlarıyla birlikte, bu durumu, sabit giderlerimizi azaltmanın ötesine geçecek sıkı bir disiplinle düzeltmeye odaklandık. Geleceğe hazırlanmak, aynı zamanda gelişim stratejimizin oluşturulması anlamına geliyor ve aktif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Grubun toparlanma potansiyeline inancım tam."- "Sağlık krizi, grubun ilk yarı sonuçlarını büyük ölçüde etkiledi"Renault CEO Yardımcısı Clotilde Delbos ise "Şu an etkisi altında olduğumuz sağlık krizi, grubun ilk yarı sonuçlarını büyük ölçüde etkiledi ve aşmaya çalıştığımız zorluklara yenilerini ekledi. Tüm çalışanlarımızın kararlılığı, bu durumla başa çıkmamızı sağladı. Bu yönde devam eden çalışmalarımız, 2o22 maliyet düşürme planı projesi, likidite rezervlerimiz ve tabii ki yeni CEO'umuzun gelişiyle, performansımızın mümkün olduğunca hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.- Finansal sonuçlarAçıklamada yer alan bilgilere göre, grup, cirosunun yüzde 6,5'ine karşılık gelen 1 milyar 203 milyon avro faaliyet zararı bildirdi. Bu dönemde, Kovid-19 sağlık krizinin negatif etkisinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.Açıklamaya göre, Avtovaz dışında otomotiv faaliyet karı 2 milyar 629 milyon avro düşüşle 1 milyar 648 milyon avro oldu.Satış hacmi ve ortaklara yapılan satışların etkisi, 2 milyar 78 milyon avroluk negatif etkiye yol açtı. Ayrıca 2019 yılının ilk yarısında 82 milyon avro olan Avtovaz faaliyet karı, büyük ölçüde ciroda yaşanan yüzde 30,1 düşüşünün etkisiyle 2 milyon avro faaliyet zararı olarak gerçekleşti.Satış finansmanı, grubun faaliyet karına 469 milyon avroluk katkı yaptı, 15 milyon avroluk negatif kur etkisi dahil olmak üzere bu rakam 2019’in ilk yarısında 591 milyon avro olarak gerçekleşti.Diğer yandan, 2019'un ilk yarısında yüzde 0,40 olan toplam risk maliyeti, ortalama performans gösteren varlıkların yüzde 0,99'una yükseldi. Bu duruma yol açan başlıca etkenler, sağlık krizi nedeniyle ön tedarik hazırlığındaki artış ve karantina politikalarının yeniden sahip olma süreçlerindeki olumsuz etkileri oldu.İştirak şirketlerinin katkısı eksi 4 milyar 892 milyon avro olurken, 2019’in ilk yarısında ise bu rakam eksi 35 milyon avroydu. Bu düşüş büyük ölçüde Nissan'ın varlıklarındaki 4 milyar 796 milyon avro değer kaybı ve 1 milyar 934 milyon avro UFRS beyanının yenilenmesi dahil olmak üzere, 4 milyar 290 milyon avroluk yeniden yapılandırma giderlerinden kaynaklandı.Öte yandan, 30 Haziran 2020 itibarıyla, toplam stok, Haziran 2019 sonundaki 630 bin stok seviyesine kıyasla 547 bin araç olarak gerçekleşti. Bu stok seviyesinin, 30 Haziran 2020 itibarıyla yüksek siparişin karşılanmasını sağlaması bekleniyor.- 2020 öngörüleriAçıklamaya göre, sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, grup, hem Avrupa'da, hem de gelişmekte olan ülkelerde yılın tamamı için bir öngörüde bulunmadı.Bunun yanında grup, bu yıl maliyetleri 600 milyon avro azaltma hedefini doğrularken, bu tutar, 2022 planı proje maliyet tasarruflarının yüzde 30’unu oluşturuyor.