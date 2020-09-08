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Ekonomi Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1'de "Alpine" olarak yarışacak
Ekonomi

Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1'de "Alpine" olarak yarışacak

Renault Grubu Üst Yöneticisi Luca De Meo: - "Formula 1'e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:06:36 -
Renault Grubu, gelecek yıl Formula 1'de "Alpine" olarak yarışacak

İSTANBUL (AA) - Formula 1'de gelecek yıl itibarıyla "Alpine" ismiyle yarışma kararı alan Renault Grubu, Fransız renklerini pistlere taşıyacak.

Ralli ve dayanıklılık alanlarında elde ettiği rekorlar ve başarılarla bilinen Alpine, Formula 1'in yüksek standart, prestij ve performans gerekliliklerini bünyesinde bulunduruyor.

Şirket açıklamasına göre, Renault Grubu'nun bu kararı, Alpine'nin gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için önem taşıyor. Otomobilin şasisinde Alpine markası dikkati çekiyor. Tasarımda ikonik A110 modeline hayat veren uzmanlığın izleri görülüyor. Alpine F1 Takımı Renault Grubu'nun hibrit güç ünitelerindeki uzmanlığından yararlanmaya devam ederken, E-TECH ismi ise korunacak.

İmzalanan yeni Concorde anlaşmaları, getirilen bütçe sınırlamaları ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle birlikte Renault Grubu, yeni renkleri altında podyuma geri dönme konusunda kararlı.

- "Formula 1’e rüya bir marka ekledik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca De Meo, takipçilerini mutlu eden güçlü ve canlı bir marka olan Alpine'nin dünyanın en prestijli otomobil organizasyonunda yerini aldığını belirterek, "Böylece Formula 1'e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak. Ayrıca Grup olarak, üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault DP World F1 Takımı Sorumlusu Cyril Abiteboul ise bu kararın hem takım hem de motor sporları için önemli bir dönemde geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu rekabet ruhu ve çevik Fransız yaratıcılığı ile Alpine, Formula 1 dünyasına yeni değerler getirerek renk katacak. Bu durum 2022 yılına hazırlık sürecinde en önemli kozlarımızdan olacak. Motor sporlarında gelirin daha adil dağıtılmasını sağlayacak yeni yönetmelikler ve finansal kurallar sayesinde, yönetim daha yenilikçi ve kolay hale gelecek. Bütçe sınırlaması ise imzacı takımların sportif değerlerini daha fazla ön plana çıkaracak. Alpine, Formula 1'e zafer için mücadele etmeye geldi."

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