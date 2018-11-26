Renault Grubu, CARIZY’yi satın alarak ‘2. el’e girdi

Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında uzmanlaşan şirket CARIZY’yi satın aldığını açıkladı. Bu satın alma işlemi sonrasında Grup, ikinci el pazarında hızla yer edinmek için gereken bilgi birikimi ve becerileri bünyesine katmış oldu. Renault Grubu Fransa Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Buros, şunları ifade etti: “CARIZY’nin satın alınması, Renault’nun gelişmekte olan büyük bir potansiyele sahip ikinci el araç satışı pazarında varlık gösterme stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. CARIZY ile birlikte, maksimum sayıda müşteri için yenilikçi, eksiksiz ve dijital hizmetler sağlayabileceğiz.”