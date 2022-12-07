Remziye Tosun'dan başörtüsüne büyük saygısızlık! Başından çıkartıp yere fırlattı
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulu'ndaki kafasındaki başörtüsünü provokasyona alet ederek tepki topladı.
Yeniakit.com.tr
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz aldı.
HDP'li Tosun, Türkiye'de Kürt sorunu olduğu iddiasını yineleyerek, iktidarı hedef aldı.
Sözü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a getiren Tosun, terörist elebaşına "tecrit" uygulandığını öne sürerek, başındaki başörtüsü çıkartıp yere fırlattı. Tosun yaptığı eylemin bir gelenek olduğunu söyledi.
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