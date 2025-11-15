  • İSTANBUL
Gündem Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”
Gündem

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda "ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller"

2015 yılında bile Samanyolu habere çıkıp, "Fethullah Gülen’den bu ülke ne zarar görmüş” diyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, utanmadan Sözcü TV’ye çıkıp, “FETÖ’yü iktidarda göreve getiren de AK Parti’dir” deme terbiyesizliğini gösterdi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda, İBB yolsuzluğu ile ilgili olarak “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller” ifadelerini kullandı.  Sözcü tv konuklarının, Remzi Çayır’a hayretle bakışları ise dikkat çekiciydi.

Çayır, yargı içerisinde "ülkücü" olarak tanımladığı hakim ve savcılarla görüştüğünü ve bu kişilerin mevcut durumdan memnun olmadığını belirterek hakimleri ifşa etmeye kalkması tepkiçekti.

"Ülkücü hakim ve savcı çok arkadaşım var"

Programda yargı bağımsızlığı üzerine konuşulurken, moderatör Gülşah İnce'nin, "Yargıdan isimlerle mi konuşuyorsunuz?" sorusuna Remzi Çayır, "Evet, evet. Konuşuyoruz. Ülkücü çok arkadaş var" şeklinde cevap verdi.

Ülkücü geçinen Remzi Çayır, "AK PARTİ kadrolaşıyor" iftiralarını unutmuşçasına, “Yargı’daki ülkücü hakim savcılar bana geliyorlar, durumdan rahatsız olduklarını söylüyorlar” diyerek sanki ülkücü hakimlerin İBB hırsızlık soruşturmasını istemiyorlarmış gibi ahlaksızca yalan söyledi. Gazetemize arayan bir ülkücü savcı, “Remzi Çayır hangi savcı veya hakimle görüştüyse, ismini açıklasın, terbiyesizlik yapmasın, yalan söylemesin, kimseye iftira atmasın” çıkışında bulundu.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Çıksın konuşsunlar kardeşim arkalarında dag gibi bahceli var bir sey olmaz olursa millet var yeter artık

Ahmet

Bu tiple görüşen eğer doğruysa türkücü hakim ve savcıların ben taaaaa ...... İstifa etsinler cübbesini çıkarıp bilmem ne yol partisine üye olsunlar kanı bozuklar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
