Rektörü istifaya çağıran Mansur Yavaş'a Şamil Tayyar'dan 'kar' tepkisi

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı mesai bitiminde sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik durma noktasına geldi. AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar yaşanan rezalete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenerek 'İşin olmadığı halde rektöre bile mektup yazıp istifaya çağırdın, birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedin yine.' dedi.

Ankara'da trafik durma noktasına geldi

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şehrin merkezine ulaştı. Mesaiyi bitiminde hızını artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Etkisini iyice arttıran kar, trafiği adeta durma noktasına getirdi. Bazı araçlar ise yollarda kayarak kaza yaptı. Duran trafikteki sürücülerin araçlarından inerek kar yağışını seyrettiği görüldü.

Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'a tepki

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Ankara'daki rezalete ilişkin kareler paylaşarak "Mansur başkanım. İşin olmadığı halde rektöre bile mektup yazıp istifaya çağırdın, birkaç kamyon tuz dökmeyi beceremedin yine." ifadelerini kullandı.

Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırmıştı

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu istifaya davet etmişti. Yavaş, Twitter'dan paylaştığı 'açık mektup'ta "Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" demişti.