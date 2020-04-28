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Aktüel

Rektör Uysal’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” şiiri türkü olarak yorumlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

2020-04-28 12:14:23 -
Rektör Uysal’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” şiiri türkü olarak yorumlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın kaleme aldığı “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” adlı şiiri, halk ozanı Aşık Temel Turabi tarafından türkü olarak yorumlandı.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenen toplantıda ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına bir maaşla destek kararı almış, Rektör Kazım Uysal’da kaleme aldığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ adlı bir şiirini kamuoyu ile paylaşmıştı.


Sosyal medyada oldukça ilgi gören Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunun kararı ve Rektörün şiiri, Halk Ozanı Aşık Temel Turabi’nin de dikkatini çekti ve beğenisini kazandı. Her hafta Pazar günleri sosyal medya üzerinden “Türkü Harmanı” adını verdiği programında canlı yayın yapan Aşık Temel Turabi, geçtiğimiz 26 Nisan günü yaptığı yayında Rektör Uysal’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ şiirini kendi sazı ve sözü ile yorumladı.

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