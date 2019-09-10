Rektör Uysal’dan Başkan Işık’a ziyaret Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ve göreve başlayan Prof. Dr. Kazım Uysal’ı makamında ağırladı.

DPÜ Genel Sekreter Vekili Atilla Batur ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ında hazır bulunduğu ziyarette Başkan IŞIK, DPÜ Rektörü Uysal’a ’hayırlı olsun’ temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi.

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