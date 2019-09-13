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Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, 2019-2020 akademik yılıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2019 Cuma 18:40
Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, 2019-2020 akademik yılıyla alakalı açıklamalarda bulundu.


2019-2020 akademik yılında öğrencilerle birlikte olmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getirerek açıklamalarda bulunan Rektör Turgut, “Üniversitemiz, Türk yüksek eğitim ve öğretiminin 13 yıldır önemli yapıtaşlarından biri olarak, yeni akademik yılına başlamaktadır. 13 fakülte, 3 enstitü ve 9 yüksekokulda, 21 bin öğrencisine, bin 445 akademik ve idari personelle eğitim veren üniversitemiz, Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama potansiyeli en yüksek, öğretim kurumlarından biridir.


Üstün bir başarı ile Adıyaman Üniversitesini seçmiş olmanız bizim için bir onurdur. Bizim referansımız, tecrübemiz, akademik kadromuz, kurumsal yapımızdır. Ancak üniversitemizi seçmenizde Adıyaman gibi huzurlu bir şehrin de payının olduğunu biliyoruz. Bu seçim sizlerin hem üniversitemizden hem de Adıyaman’dan geleceğinizin şekillenmesi adına çok şeyler beklediğinizi göstermektedir. Artık bir üniversite mezununun istihdam edilmeyi düşünen değil, istihdam oluşturmayı düşünecek kadar cesur ve geniş ufuklu olarak tanımlandığı günlere geldik. Basit ve yerel düşünmeyen, dünyaya açılmayı hedefleyen, insanlar olmayı hedeflemelisiniz. Sizlerin, sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde mesleklerini ifa edebilecek, eğitim ve donanıma sahip bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Üniversite hayatı sizin geri kalan hayatınız için bir hazırlık evresidir. Burada sadece bilimsel ve akademik donanımlarınızı artırmayacaksınız. Hayat boyu sürecek dostluklar kuracaksınız. Uzun yıllar konuşacağınız, çocuklarınıza anlatacağınız hatıralarınız olacak. Bu güzel şehrin, bu güzel üniversitenin, bu güzel zamanın tadını çıkarmaya bakın ama şunu hiç unutmayın ki geri gelmeyecek iki şey, zaman ve sağlıktır, onun için zamanınızı çok iyi değerlendirin ve sağlıklı iken sağlığınızın kıymetini bilin.


Çok kıymetli akademisyen arkadaşlarım, büyük bir özveriyle on yıllar boyunca edinmiş olduğunuz birikim ve tecrübeyi yine aynı fedakarlıkla öğrencilerimize aktarmaktasınız. Bu heyecanı hiç kaybetmeden ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizler bu yüce kurumun asli unsurlarısınız. İdealist kimliğiniz ve çalışkanlığınızla bir yandan eğitim faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan araştırma, geliştirme çalışmalarınızı da yürütüyorsunuz. Bu yöndeki çabalarınıza her zaman destek vereceğiz.Temel hedefimiz, büyük Türkiye’nin dünyada yerini sağlamlaştırmasında, bilimsel ve teknolojik donanımıyla ve manevi değerlerine bağlılığı ile, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyor, en içten sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:40
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