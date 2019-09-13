Rektör Şevli, Muradiye MYO’yu ziyaret etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Muradiye Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Muradiye MYO Müdürü Prof. Dr. Naci Genç’ten bilgi alan Rektör Şevli, okulda incelemelerde bulundu. MYO’yu gezdikten sonra akademik ve idari personelle toplantı yapan Rektör Şevli, "Rektörlük olarak öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması için her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Yaklaşık bir saat süren toplantıya Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto da katıldı.