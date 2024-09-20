Rektör Savaş dünya literatürüne giren 7 rektörden birisi oldu

ABD’deki Stanford Üniversitesi tarafından dünyadaki 200 bini aşkın bilim insanını çeşitli bilimsel ölçütlere göre sıralayan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi” her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlandı.

Uşak üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ta Türkiye’den listeye giren rektörler arasında yer alırken listede; Boğaziçi, Hacettepe, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Ege ve Uludağ gibi isim yapmış bir çok üniversite rektörünün adı yer almadı.

Türkiye’nin en büyük ve tanınmış üniversitelerinden sadece İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın adı geçti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş Kimdir?

1955 yılında Uşak’ın Ulucak köyünde doğdu. İlköğretimini aynı köyde bitirdi. Orta ve Lise tahsilini sırayla Uşak Merkez Ortaokulunda ve Uşak Lisesinde yaptı. 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünü derece ile bitirdi. 1977–1981 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çalıştı. 1983 yılında Yüksek lisans, 1986 yılında ise Doktora unvanlarını aldı. 1986–1987 yılları arasında Hindistan Hükümetinin Bursuyla Hindistan Utkal Üniversitesi ve Indian Teknoloji Enstitüsünde de toplanabilme teorisi üzerinde çalışmalarda bulundu. 1988 yılında doçent, 1993 yılın da ise profesör oldu. 1992 yılında Royal Society Bursu ile İngiltere’nin Leicester üniversitesinde araştırmalar yapmak için bulundu. 1995–1997 yılları arasında YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi geliştirme projesinde görev aldı. Ayrıca 1995 yılında YÖK bilim komitesine seçildi. 1997 yılında Dünya Bankası bursu ile Amerika da University of Florida, 2000 yılında ise Nato B bursu ile Indiana Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 2003-2004 yıllarında Fulbright bursu kazanarak tekrar İndiana üniversitesine Visiting profesör olarak gitti. 2006 yılında, hem University of North Florida, hem de İndiana Üniversitesinin davetlisi olarak bu Üniversitelerde çalışmalar yaptı. 2010 yılında TÜBİTAK ARDEB Genel Yürütme kurul üyeliğine ve 2012 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi Asil üyeliğine atandı. Bu gün birçoklarının profesör olduğu 25 öğrencinin doktora ve Yüksek lisans danışmanlıklarını üstlendi. 190 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere toplam 280’nün üzerinde uluslararası bilimsel makalesi ve basılmış 2 kitabı bulunmaktadır. 6 tane uluslararası derginin editörlüğünü ve 100’e yakın derginin bilimsel hakemliğini yapmaktadır. 25’den fazla uluslararası konferansa konuşma yapmak üzere davetli olarak çağrılmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok konferansın düzenleme kurullarında bulunmuştur. 2004 yılında alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı American Biographical Enstitüsü tarafından Amerikan Şeref madalyası ödülü almıştır. Aynı çalışma için 2004 Yılında yine yılın eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, çalışmalarından dolayı başta 2008 yılında İstanbul Ticaret Odasının Teşvik ödülü olmak üzere birçok ödül almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uşak Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Kariyer Boyu ve Yıllık Etki olmak üzere her iki kategoriden en az birinde adı yer alan rektörler ile rektörlük görevi yaptıkları üniversiteler ise şöyle:

Prof. Dr. Ekrem Savaş – Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Uslu - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Sözen – Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Mandal – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma – Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr. Mümin Şahin – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi