Rektör Prof. Dr. Özaydın öğrencileri GAÜN’e davet etti

Türkiye’nin Marka Kenti Gaziantep’in adını taşıyan Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN), eğitimöğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başladığını, 27 Haziran 1987 yılında ise yeni kurulan fakülte ve yüksekokullarında ilavesiyle tüzel kişiliğine kavuştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Özaydın konuşmasında şunları söyledi: “Üniversitemizde Merkez Kampus, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinin yanı sıra, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerindeki toplam 8 yerleşke ile Suriye’de Afrin, Azez ve El-Bab dahil 20 Fakülte, 5 Enstitü, 1 Yüksekokul ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu ve 28 Araştırma Uygulama Merkezi, 45 bin 560 öğrencisi ve dünyanın 107 ülkesinden gelen 5 bin 392 yabancı uyruklu öğrencisiyle eğitim - öğretim hizmeti verilmektedir. Üniversitemizde 32 yabancı uyruklu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Uluslararası üniversite kimliği kazanan GAÜN, bin 807 akademik, 3 bin 391 idari personel kadrosu ile her geçen gün büyümesini hızla sürdürmektedir.”

3 dilde eğitim yapan tek üniversiteyiz

Üniversite tercihinin öğrencilerin hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye güvenlikli bölgede açtığı fakültelerle üç dilde eğitim veren, bilimsel ve sanatsal alandaki çalışmaları ile bölgesine öncülük eden uluslararası bir üniversite olduğunu vurguladı. GAÜN’de Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitim dili İngilizce olup, Tıp Fakültesinde de Türkçe ve İngilizce programlar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, “İlahiyat Fakültesinde zorunlu Arapça, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ise isteğe bağlı hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Ayrıca 12 programda Arapça eğitim verilmekte olup, 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) eğitim veren Türkiye’nin tek üniversitesi konumundadır” dedi.

Örnek projeler üretiyoruz

Gaziantep Üniversitesi’nin güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânları ile bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlar ile ilerlediğini ifade ettiği konuşmasında, “Gaziantep Üniversitesi, İntörn Eğitim Modeli, Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversitelere örnek olan projeleriyle dikkatle izlenen bir üniversite hüviyetini taşımaktadır” diye konuştu.

Türkiye'nin TSE belgeli ilk üniversite spor kompleksi

Gaziantep Üniversitesinde gelişmiş kütüphane imkanı, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar ve yaygın bilgisayar ağ donanımıyla modern ve çağdaş ortamlarda eğitim-öğretim hizmeti verildiğini aktaran Prof. Dr. Özaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve kampus içerisinde yer alan, güreş ve kondisyon salonları, masa tenisi, halı ve çim futbol, atletizm sahaları, açık yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet açık basketbol, 10 adet açık voleybol sahası, 3 adet tenis kortu ve 1 adet 500 seyirci kapasiteli spor salonlarıyla öğrencilerimize sportif faaliyetlerde bulunma imkanı sunulmaktadır. Türkiye’nin TSE belgeli ilk üniversite spor kompleksi olan GAÜN Sporium’da, aynı zamanda ülkemizin en büyük ve geniş kapsamlı spor kompleksi olma özelliği ile öğrencilere ve personele hizmet verilmektedir.”

Öğrenim ücretleri burs imkanları

Rektör Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi Vakfı ile başarılı ve maddi desteğe muhtaç öğrencilere burs ve yardım sağlandığını, ayrıca birimlerde hizmet açığını kapatmak ve öğrenciyi mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla, belirli saatlerde çalışan öğrencilere çalışmalarının karşılığı olarak hizmet bursu verildiğini ifade etti. Gaziantep Üniversitesine şehir dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak Gaziantep ilinde 7 bin 692 kapasiteli kız yurdu ve 4 bin 463 kapasiteli erkek yurdu bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Özaydın, “Nizip’te 556 kişi kapasiteli kız yurdu ve 120 kişi kapasiteli erkek yurdu, İslahiye’de bulunan yurtta ise 510 kişi kız ve 150 kişilik erkek öğrenci kalırken; Oğuzeli’nde ise155 kişilik kız ve 155 kişilik erkek yurdu hizmet vermektedir. Gaziantep ilindeki yurt sorununun çözümünde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile birlikte hareket edilmektedir” şeklinde konuştu.

Kampüste yaşam ve sosyal imkanlar

Gaziantep Üniversitesinde spor faaliyetlerinin, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları danışmanlığında, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütüldüğünü belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Temel amaç; öğrencilerinin ve çalışanlarının beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora karşı ilgilerini artırmak, enerjilerini bu olumlu yöne doğru yöneltmek, boş zamanlarını ilgi duydukları spor dallarında çalışarak değerlendirmelerine olanak sunmaktır. Üniversitede biri yurt kompleksi içerisinde olmak üzere iki adet 500 seyirci kapasiteli spor salonu, birer adet kondisyon ve güreş salonu, birçok açık basketbol, voleybol ve futbol sahaları, çim ve halı saha, tenis kortları ve bir adet yarı olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz 82 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin ilgi duyduğu alanlara yönlendirilmeleri, bilgi ve becerilerine göre bir araya gelerek çalışma yapabilmeleri için her türlü katkı ve olanak sağlanmaktadır.”

Akreditaston, anlaşmalı kurumlar, iş ve staj olanakları

120 Erasmus / Uluslararası ikili anlaşmalarının bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Özaydın, eğitimde geliştirilen intörnlük uygulaması ile öğrencilerin teorik bilgilerin uygulamalarını iş yaşamında aktif olarak gördüğünü ifade etti. Prof. Dr. Özaydın konuşmasının devamında, “Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 8. Yarı yıl eğitimlerinin tamamını sahada geçirmelerini sağlayan intörn mühendislik uygulamasında, öğrencilerinin yüzde 80’inin diplomalarını almadan iş sahibi olmalarının kapısı açılırken, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği saflarının sıklaşması gerçekleşmektedir. İntörn uygulaması, şuan Mühendislik Fakültemizde ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulumuzda aktif olarak devam etmektedir. Ülkemizde bu uygulamayı hayata geçiren ilk üniversite olarak bu uygulama ile iş dünyasının dikkatini çekerek takdir toplamaya başlamış ve örnek bir uygulama olarak diğer üniversitelere YÖK tarafından tavsiye edilmiştir. Gaziantep Üniversitesi olarak bu uygulamaya marka patenti alınmıştır. Bu uygulama GAÜN’ün doğru yolda olduğunu gösteren üstün yönlerimiz olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Lisans program bilgileri isans program bilgileri

Mühendislik Fakültesi

Tıp Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Nizip Eğitim Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İletişim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Afrin Eğitim Fakültesi (Suriye), Azez İslami İlimler

Fakültesi (Suriye), El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Suriye)

Türk Musikisi Devlet Konservatuvar

Ön lisans birimlerimiz

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Nizip Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

İslahiye Meslek Yüksekokulu

Nurdağı Meslek Yüksekokulu

Cerablus Meslek Yüksekokulu (Suriye)

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu

Araban Meslek Yüksekokulu