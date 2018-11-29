Rektör, öğrencileriyle basketbol takımında mücadele veriyor

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesinin, İzmir Büyük Erkekler Ligi'nde Mavi Ege'yi 76-45 yendiği müsabakada 14 sayı ve 12 asistle mücadele etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, basketbol lisansı çıkartan Rektör Budak, Ege Üniversitesi'nin Mavi Ege'yi 76-45 yendiği maçın kadrosunda yer aldı.

Prof. Dr. Budak, müsabakada 14 sayı ve 12 asistlik bir performans ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Budak, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırdıklarını ve branşları oluşturduklarını bildirdi.

Kendisinin de basketbol branşında lisans çıkarttığını ve ilk maçında mücadele ettiğini belirten Budak, üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra öğrencilerin spor yaşamlarının da aktif olmasını sağlamayı planladıklarını kaydetti.

Sporcu, doktor, mühendis ve öğretmen yetiştirebileceklerini vurgulayan Budak, "Spor Bilimleri Fakültemizin de bu konuda çok ciddi katkıları var. Öğrencilerimize de bana birlikte oynama fırsatını verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün bir rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçta sahaya çıkmasıyla tarihe bir not düştük." değerlendirmesinde bulundu.