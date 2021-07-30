Rektör Kızılay örnek alınsın Akademisyenler: Hipokrat yeminindeki sapkın ifadeler çıkarılsın

Yavuz Selim İstanbul

Hipokrat yemini metnine sonradan iliştirilen “cinsel yönelim” ifadesi tartışılmaya devam ediyor... Akit’in yayınları sonrası akademi dünyasının harekete geçmesi, sızıntının ana kaynağı olan LGBT’cileri rahatsız etti. Önce Sakarya Üniversitesi ardından Malatya İnönü Üniversitesi’nin “cinsel yönelim” ifadeli yemin metninin mezun öğrencilere dayatılmaması için yaptıkları girişimlere Türk Tabipleri Birliği karşı ses yükseltti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, gazetemiz yaptığı açıklamada, cinsel yönelim gibi ifadelerin yer almaması için yemin metinlerinin Üniversite Senatosu’nun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını söylemişti. Bu hamleyi “Hipokrat yeminini değiştirmek” olarak çarpıtan TTB, Kızılay’ı hedef gösterdi.

LGBT’ci medya çamurda

TTB, “Hekimliğin evrensel ve etik değerleriyle bağdaşmayan bu sözleri kınıyor ve rektör hakkında soruşturma açılması için girişimlerde bulunacağımızı bildiriyoruz” açıklamasında bulunurken, Cumhuriyet gazetesi, “Rektörün yorumu: Hipokrat Yemini ‘sapkınlık’mış” haberiyle ilk çarpıtmayı yaptı. Birgün gazetesi yazarı Fikri Sağlar da, “Hipokrat yeminini AKP’li üniversiteler değiştirmeye çalışıyorlar” yalanını kaleme aldı. Sözcü gazetesi de, “Hekimlik andındaki ifadeleri değiştirmek isteyen rektöre TTB’den kınama” haberini yayınladı.

Rektöre destek

Milli ve ailevi değerlere bağlı Türk kamuoyu ise rektöre tam destek veriyor. Kızılay’ın kararının doğru ve yerinde olduğunu ifade eden alanında uzman sağlıkçı ve akademisyenler, Kızılay’ın kınanmak yerine örnek alınması gerektiğini söylediler.

Gazetemiz konuşan Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yüksel Özdemir, üniversitelerin doğru olanı yaptığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “İnönü Üniversitesi ve daha önce Sakarya Üniversitesi’nin bu hususta aldığı karara katılıyorum ve destekliyorum. Hipokrat yemininde cinsiyet, ırk gibi ekstra vurgulamalara zaten gerek yok iken ‘cinsel yönelim’ gibi bir ifadeyi oraya ilave etmek yanlıştır. Hekimler her hastayı eşit şekilde tedavi etmek zorund. Buna kimsenin itirazı yok. Hipokrat yeminin içeriği ve mantığı da budur. O metne ekleme yapıp kafa karıştırıcı ifadeler koymanın hiçbir manası yoktur. Yüz yılı aşkın süredir gelenekleşmiş bir yemin metnini değiştirmenin, ilaveler yapmanın mantığı bulunmuyor. Toplumun kafasını karıştırmasınlar. Doktorlara da, hastalara da, topluma da yararı olmaz bu tür ifadelerin.” Metne ‘cinsel yönelim’ ifadesini sokmanın tıp mezunu öğrencilerinde kafa karışıklığına sebep olacağını vurgulayan Özdemir, “Burada amaç yemin falan değil, tıpçıların zihninde soru işareti bırakmaktır. İnönü Üniversitesi de Sakarya Üniversitesi de doğru olanı yapmıştır. Diğer üniversitelere de emsal olmalıdır” diye konuştu.

Kendi yeminimiz olmalı

Eski İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer de, üniversitelerin doğru adım attığını, aslolanın yerli ve milli yemin olduğunu vurguladı. Tuncer, şunları kaydetti: “Hipokrat yemini üzerinde bazı oynamalar olmuş. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Doğru olanı, tarihi bir geçmişi olan bizim hekimlerimizin, bizim duygularımızı ifade eden etik kurallara uygun yemindir. Ayrıca yeminin yerli ve milli olmasıdır. Üniversitelerimizin attığı adım doğrudur. Etik kurallara uymak kaydıyla, etik kuralları içine alan yaklaşımla hastaların cinsini, dinini, inancını, mezhebini tartışmadan insanlara sağlık hizmeti götürmektir aslolan. Bizim tarihimizde Darülaceze kurulmuştur. Darülaceze’de dört dinin mensupları, yaşlı oldukları vakit ayırt edilmeksizin bakım görürler. Bizim ecdadımız, sadece insanlara değil, cami şadırvanlarındaki kimsesiz kuşların beslenmesi için bile vakıf kurmuştur. Bizim kendi yeminimizi ortaya koymamız daha doğru bir yaklaşımdır.”

Yerli ve milli olmalı

Tuncer, şöyle devam etti: “Hipokrat yemini değiştirmek doğru olmaz. Daha önce Sakarya Üniversitesi bununla ilgili adım atmıştı. Tabip Odaları’ndan yerli ve milli olanlar konuşmalıdır. Ve Hipokrat yemini şart değildir. Aynı duyguları yerli seslerle dile getirmek daha doğrudur.”

