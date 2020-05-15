  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Rektör Kazım Uysal: "Kardeşliğe kurşun sıkan eli kanlı terör örgütünü kınıyorum"

Kütahya Dumlupınar üniversitesi Rektürü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:52:12 -
Rektör Kazım Uysal: "Kardeşliğe kurşun sıkan eli kanlı terör örgütünü kınıyorum"

Kütahya Dumlupınar üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Kazım Uysal, 2 kişinin şehit edildiği Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik saldırıyı kınadı.


Uysal, yaptığı açıklamada, "Eli kanlı hain terör örgütü yine insanlığa, kardeşliğe, vicdan ve ’Vefa’ya kurşun sıktı. Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’na gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı