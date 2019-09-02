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Rektör Çomaklı’nın hafta sonu mesaisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
Rektör Çomaklı’nın hafta sonu mesaisi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç öncülüğünde başlatılan ve bunun neticesinde üniversitelerin farklı değerler üretebilmesine, bölgelerine katkı sağlamasına ve üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine olanak tanıyan Yeni YÖK vizyonu, Atatürk Üniversitesinde uygulanmaya devam ediyor.


Bu kapsamda şehrin mülki, idari, askeri, yargı erkânı ile basın mensupları, STK temsilcileri, dernek ve vakıf yöneticileriyle sık sık bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve geldiği günden itibaren uygulanmaya başlanan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.


Bu proje kapsamında hayata geçen birimlerden biri olan Atatürk Üniversitesi Spor Merkezi, hizmete girdiği günden itibaren ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi ile sporcuların başarısında pay sahibi olmayı hedefleyen Atatürk Üniversitesi, aynı zamanda bireylere sağlık bir yaşam sürme olanağı sunuyor.


Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgi Paylaşımında Bulunuldu


Bu doğrultuda; Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ve ilde görev yapan üst düzey bürokratlar ile Pazar günü bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, misafirleri ile Spor Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Spor Merkezinin yakın zamanda açılmış olmasına rağmen insanların ilgisini çekmeyi başardığını belirten Rektör Çomaklı, sadece üniversiteye değilçevre iller ile aynı zamanda ilerde geliştirilebilecek projelerle sağlık alanına da hizmet verecek bir merkeze sahip olduklarını dile getirdi.


Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinin temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak alt yapıya sahip olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı; öğrencilerin, akademik ve idari personel ile spor yapmak isteyen herkesin zevkle aktivitelerde bulunduğu, eğitmen kadrosu ile her anlamda desteğin sağlandığı bir merkezi ülkemize kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Anlatıldı


Spor Merkezi ziyaretinin ardındanyerleşkede yer alan Erzurum Evinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın da katılımıyla gerçekleşen programda misafirlerini ağırlayan Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite kapsamında yürütülen projeler hakkındaki detayları paylaştı. Bu doğrultuda yeni tasarlanan koordinatörlüklerin ve yeniden tanzim edilerek aktif hale getirilen birimlerin yöneticileri de kendi çalışmaları hakkında bir dizi sunum yaptı.


Rektör Çomaklı daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen ve 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri Festivaline katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.


Prof. Dr. Ömer Çomaklı pazar mesaisini; rektör yardımcıları, genel sekreter ve ilgili birimlerin koordinatörleri ile Proje Ofisinde gerçekleşen toplantıya katılarak sonlandırdı.


Yapılan toplantıda, araştırma alanında kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve Yükseköğretim Kuruluna sunulmak üzere önerilerin geliştirilmesi konularında çeşitli istişarelerde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
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