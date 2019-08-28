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Rektör Çomaklı, Rektör Uysal’ı ziyaret etti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
Rektör Çomaklı, Rektör Uysal’ı ziyaret etti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Kazım Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik ettiler. Ziyaret anısına Çomaklı, Uysal’a, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı seramik yağdanlık hediye etti.


Görüşme sonunda Rektör Çomaklı, Rektör Uysal’a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı Çomaklı’ya teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
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