Rektör Çomaklı, Rektör Uysal’ı ziyaret etti Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Kazım Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik ettiler. Ziyaret anısına Çomaklı, Uysal’a, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı seramik yağdanlık hediye etti.

Görüşme sonunda Rektör Çomaklı, Rektör Uysal’a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı Çomaklı’ya teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.(EFE-)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.