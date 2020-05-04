  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:23:11 -
Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yunus Emre Kampüsü’ndeki sokak hayvanlarını besledi.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteye ait Yunus Emre Kampüsü’nde yaşayan sokak hayvanlarını besledi ve kulübelerinin önlerine su bıraktı. Dün akşam iftar öncesinde kampüsü bisikletle ziyaret eden Rektör Çomaklı, kampüsteki hayvanları beslerken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü’nü de etiketleyerek şu notla paylaştı:


“İftar öncesi nöbet sırası bende bugün. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, siz yoktunuz ama sizi aratmıyoruz. Kampüste sizinle yaptığımız kulübeler çok iyi oldu, hem kediler hem köpekler hem de kuşlar nasipleniyor. Kirpi de var bu arada.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı