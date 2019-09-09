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Rektör Çomaklı, ilk ders zilini çaldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Erzurum genelinde bin 240 okulda 150 bin öğrenci ders başı yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:36
Rektör Çomaklı, ilk ders zilini çaldı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Erzurum genelinde bin 240 okulda 150 bin öğrenci ders başı yaptı. Erzurum Valiliği tarafından Polis Amca İlkokulunda düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.


Palandöken İlçesine bağlı Polis Amca İlkokulu bahçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, ellerinde ay yıldızlı bayrağımız ile göğüslerinde şehitlerimizin yer aldığı fotoğrafları gururla taşıyan minik öğrenciler “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazılı pankartlarla geçiş yaparak hep bir ağızdan Türkiyem şarkısını söylediler.


Gösterinin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Okay Memiş ile birlikte ilk ders zilini çalarak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en kaliteli eğitimi hak ettiklerini söyleyen Çomaklı, tüm öğrencilere ve eğitimcilere yeni dönemde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:36
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