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Gündem 'Rektör' bahane! Boğaziçililerin rezil klibinde LGBTİ furyası
Gündem

'Rektör' bahane! Boğaziçililerin rezil klibinde LGBTİ furyası

Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan grup rezil bir video klip yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 16:39:00 -

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona devam eden grup rezil bir video klip yayımladı. Klipte, LGBTİ'li sapkınları temsil eden renklerle boyanmış bez parçalarının ön plana çıkması Rektör'ün sadece bir bahane olduğu yeniden gözler önüne serdi.

Ellerinden düşmüyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından iletilen görüşme talebini reddedip, provokasyonu üniversite sınırları dışına çıkartan grup, önceki gün de Çağlayan Adliyesi'nde LGBTİ'li sapkınların bez parçası ile poz vermişlerdi.

 

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