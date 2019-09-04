0553 313 94 23

Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun taşınacağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:45
Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun taşınacağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, geçtiğimiz ay depremin vurduğu Çardak ilçesindeki PAÜ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun (Çardak OSBMYO) taşınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Rektör Bağ ve üniversite yöneticileri 2019-2020 Akademik Yılı’nda Kontrol ve Otomasyon Sistemleri bölümüne ilk kez öğrenci alımı yapan PAÜ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu binasında ve yurt olarak tahsis edilen ancak depremde hasar gören binada incelemelerde bulundu.


İncelemeye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Çardak OSBMYO öğretim elemanları ve idari yöneticiler katıldı. Depremde hasar gören bölgeleri inceleyen heyet, hasarın en kısa sürede giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


İnceleme sonrasında Rektör Bağ ve beraberindekiler sosyal medyada yer alan Çardak OSBMYO’nun taşınacağı söylentilerine ilişkin Çardaklı vatandaşlar ile bir araya geldi.



“Öğrencilerimizin güvenliği bizler için çok önemli”


Çardak OSBMYO’nun taşınacağına ilişkin konuda açıklamalarda bulunan Rektör Bağ şunları söyledi: “6.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar oluşan ve akabinde yapılan inceleme sonucu orta hasarlı olduğu tespit edilen yurt binası öğrencilerimizin konaklamasına uygun olmadığı için binanın güçlendirme çalışmaları tamamlana kadar üniversitemizin merkez yerleşkesinde eğitim öğretime başlamasına karar verdik. Öğrencilerimize nitelikli ve çağın gerektirdiği eğitimi vermenin yanında onların güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesidir. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer alan Çardak OSBMYO’nun tamamen taşınacağına ilişkin söylentiler gerçeği yansıtmamaktır. İncelemelerimizi yaptık ve hasarın giderilmesi için kısa süre içinde çalışmalara başlayacağız. Çalışmalar bittikten sonra binanın sağlam raporu alındığında Çardak OSBMYO adından da anlaşılacağı gibi Çardak’ta eğitim öğretime devam edecek.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı
    1. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    2. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    3. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    4. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    5. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    6. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    7. Erdemli’de adli yıl açılışı
    8. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    9. Kıymık nasıl çıkartılır?
    10. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    11. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    13. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    14. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    15. Almanya'dan İran açıklaması
    16. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    17. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    18. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    19. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    20. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    21. Atık toplama kamyonunda çıkan yangın..
    22. Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı
    23. Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30..
    24. İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı:..
    25. HDP'lilerden Vatan partililere saldırı!
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    28. Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11..
    29. İngiliz hizmet sektöründeki zayıf..
    30. Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!