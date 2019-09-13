0553 313 94 23

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı

13 Eylül 2019 Cuma 01:57
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Yücel Oğurlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 01:57
  1. Ali Argun Karacabey
  2. İstanbul Arel Üniversitesi
  3. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  4. rektör
  5. Resmi Gazete
  6. üniversite
  7. Yücel Oğurlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı bin Ali hastaneye kaldırıldı
    1. Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı bin Ali..
    2. Rektör atamaları Resmi Gazete'de
    3. Fransız diplomata terör soruşturması..
    4. Samandağ’da Otomobil ile Kamyonet..
    5. ABD kuklası Guaido'nun skandal..
    6. NATO'dan 'Türkiye' ve 'ABD' açıklaması
    7. Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı..
    8. Galatasaray, Metin Oktay’ı andı
    9. İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye..
    10. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    11. Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler..
    12. İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı
    13. ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı..
    14. Yanan çadırda ceset bulundu
    15. AB ülkeleri Netanyahu’nun "ilhak"..
    16. E5’te zincirleme trafik kazası: 4..
    17. Hong Kong'tan Londra Borsası'na 39..
    18. E-devlet adres değişikliği nasıl..
    19. Kaşıkçı sonrası ABD-Suudi Arabistan..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit..
    21. Sisi ve generallerine yolsuzluk..
    22. ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının..
    23. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    24. İşgal sırasında kaçan eski askerin..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    27. 3 yıldır firari olan kumpasçı hakim..
    28. Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan..
    29. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı