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Gündem Rektör atamaları Resmi Gazete’de
Gündem

Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 08:18:00 -
Rektör atamaları Resmi Gazete’de

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı. Söz konusu atama kararlarının Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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