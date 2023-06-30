  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rekor kırılmıştı! İşte Türkiye’nin yeni hedefi
Ekonomi

Rekor kırılmıştı! İşte Türkiye’nin yeni hedefi

Yeniakit Publisher
2023-06-30 11:50:00 -
Rekor kırılmıştı! İşte Türkiye’nin yeni hedefi

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada 2022 yılında 90,5 milyar dolarla rekor kıran hizmet ihracatının 2023 yılında 120 milyar dolar olmasının hedeflendiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirildiği, bu doğrultuda 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6’lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774.730.132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası’dır.

Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde
Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde

Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23