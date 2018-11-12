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Rekor kırdı… Saniyede 1 milyar dolar kazandı

İnternet satış sitesi ‘alibaba’ geçtiğimiz gün geçilmesi hayli zor bir rekora imza attı. E-ticaret deviBekarlar Günü’nde 85 saniye içinde 1 milyar dolarlık satış yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:21
Rekor kırdı… Saniyede 1 milyar dolar kazandı

Alibaba'nın ilk defa 2009 yılında hayata geçirdiği festivalin bu yıl düzenlenen ilk saatinde 10 milyar dolardan biraz daha az bir ciro elde edildi.

 

Şirket ayrıca, satışların bitimine birkaç saat kala geçen yılki 25,3 milyar dolarlık ciroyu da geçti.

Bekarlar günü nedir?

Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etti. İlk olarak 2009 yılında gerçekleştirilen indirimli alışveriş etkinliğinde Alibaba 7,8 milyon dolarlık satış yapmıştı. Bu rakamın bu yıl 30 milyon dolara yakın olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:21
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