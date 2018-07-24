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Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar dolara yükseldi

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu  Alphabet'in hisseleri rekor kırdı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:45
Rekor kırdı! Değeri tam 871 milyar dolara yükseldi

New York borsasında dün gün sonunda bin 211 dolardan işlem gören  Alphabet'in hisse başına değeri bugün yüzde 5,3 yükselişle bin 275 dolara kadar tırmandı. Hisse değeri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu sonuçla, ABD'nin en değerli 3'üncü şirketi konumuna gelen  Alphabet'in piyasa değeri 44 milyar dolar artışla 871 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Alphabet'in dün açıklanan ikinci çeyrek bilançosunun  piyasa beklentilerini geride bıraktığına işaret ederek, firmanın hisselerine olan  talebin arttığını belirtti.

Alphabet'in dün açıklanan bilançosunda, şirketin bu yılın ikinci  çeyreğindeki gelirinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 32,66  milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:45
  1. Alphabet
  2. New York
  3. Google

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