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Spor Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama
Spor

Rekor kıran Haaland'a dayaklı kutlama

Yeniakit Publisher
2023-05-04 04:07:00 -

İlk yılında 35 gole ulaşan Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'la şampiyonluk yarışı veren Manchester City, West Ham'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haaland yine attı

Karşılaşmada goller 50'de Ake, 70'te Haaland ve 85'te Foden'dan geldi. Erling Haaland, bu golle adını tarihe yazdırdı.

En çok fol atan futbocu

22 yaşındaki futbolcu 35 golle, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. 22 yaşındaki süper yıldız, İngiltere'deki ilk sezonunda tarihe geçti.

Maç sonu dayaklı kutlama

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımı saha kenarına toplayıp ip gibi dizli. Kalabalığın arasından geçen Haaland'a esprili şekilde vurdular. Yıldız futbolcu hocasına ve arkadaşlarına teşekkür etti.
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