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Gündem Reklama giden İBB Başkanı İmamoğlu reklam oldu! Böyle rezillik görülmedi
Gündem

Reklama giden İBB Başkanı İmamoğlu reklam oldu! Böyle rezillik görülmedi

Metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için sosyal medya hesabından 'Metroda internet var' başlığıyla canlı yayın yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayını, internet kesintisi nedeniyle yarıda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:15:00 -
Reklama giden İBB Başkanı İmamoğlu reklam oldu! Böyle rezillik görülmedi

Metrolara getirilen internetin reklamını yapmak için M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuna binen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun interneti kesilince canlı yayın yarıda kaldı. İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.

İmamoğlu metroda canlı yayın başlattı

İBB meclisinin ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı ilk olarak Yenikapı-Hacıosman metro hattında hayata geçti. Bu hizmetin reklamını yapmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroya binerek Twitter hesabından canlı yayın başlattı.

İnternet kesintisi nedeniyle konuşması yarım kaldı

İmamoğlu, yayının ilk saniyelerinde "Şu anda Taksim'den Şişhane, Haliç, Vezneciler istikametine gidiyoruz. Ben de denemek istedim açıkçası. Çok mesajınızı alıyorum metrodan. Malum artık internetimiz var" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı'nın açtığı canlı yayın bu sözlerinin ardından kesildi.

Paylaşım kaldırıldı

İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' başlıklı canlı yayınının paylaşımı da Twitter'dan apar topar kaldırıldı.

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