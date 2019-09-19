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Reklam yapmak için 3 metrelik köpek balığı sergiledi

Kastamonu'da bir balıkçı, yeni açtığı iş yerinin reklamını yapmak için Kocaeli'den 3 metrelik köpek balığı getirtip sergiledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:32
Reklam yapmak için 3 metrelik köpek balığı sergiledi

Kastamonu'da bir balıkçının, yeni açtığı iş yerinin reklamını yapmak için sergilediği 3 metre boyundaki köpek balığı ilgi görüyor.

"Camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.

"Tanıtım amaçlı sergiliyoruz"

Balıkçı Uğur Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu merkezde 4 balıkçı bulunduğunu söyledi.

Yeni açtıkları balıkhaneye ilgiyi artırmak için köpekbalığı getirdiklerini anlatan Asrak, "Balıklarımızı Kocaeli Karamürsel Ereğli Balık Hali'nden aldık. Camgöz cinsi köpek balığını da oradan getirdik. Yeni balıkhanemizin tanıtımı amacıyla burada sergiliyoruz." dedi.

"İnsanların ilgisi bizi mutlu ediyor"

Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Asrak, "Çok büyük olduğunu söylüyorlar. 90 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda bir köpek balığı. O nedenle insanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpek balığı ile resim çektirenler oluyor. İnsanların ilgisi bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:32
  1. Kastamonu
  2. balıkçı
  3. köpek balığı
  4. Camgöz
  5. Uğur Asrak
  6. Kocaeli Karamürsel Ereğli Balık Hali

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