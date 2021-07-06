Rekabetçi kur ihracata olumlu katkıda bulunuyor

Buğra Kardan

Ekonomide güçlü ve kaliteli büyüme devam ediyor. Refahı da arttıran büyümede art arda gelen ihracat rekorları önemli rol oynuyor. İhracata ise rekabetçi kur modeli kuvvet katıyor.

Fiyatlar geriledi

Bu modelin önemli bir artısı var. Şöyle ki doların prim yapması, TL’nin bir miktar erimesi ihraç ürünlerinin fiyatlarını aşağıya çekiyor. Doğal olarak ürünlere talep artıyor, ihracatçı firmalar da gelirlerine gelir ekliyorlar. İktisat hocaları, ihracatta yakalanan başarıda rekabetçi TL’nin de payı bulunduğunu dile getiriyorlar. Hocalar, şu görüşleri paylaşıyorlar:

Veriler ortada

“Dev ekonomiler önemli dönemeçten geçiyorlar. Avrupa’da ihracat ve ithalat daralıyor. Ticaret açıkları artıyor. Türkiye ise ihracatla büyümeye devam ediyor. Büyümeye ihracat da olumlu katkıda bulunuyor. 2021’in ilk 6 ayında ihracat yüzde 40 artarak 105 milyar dolara vardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.9’dan yüzde 83.2’ye çıktı. En mühimi de Türkiye, ihracatta 200 milyar dolar barajını geçmeye aday hale geldi.

İhracata güç aşıladı

Hiç kuşku yok ki rekabetçi TL, ihracatı arttıran faktörlerin başında bulunuyor. Veriler ortada. TL’nin dolara karşı değer yitirmesinin ardından ülkemizin ihraç ürünlerinin fiyatlarında gerileme görülmesi ihracata güç aşıladı. Rekabetçi kurun ihracata daha faydalı olması için dolarda volatilitenin önüne geçilmeli. Bunun için ilk etapta ekonomide öngörülebilirlik arttırılmalı, riskler kontrol altında tutulmalı.

Makro ihtiyati tedbirler

İkinci olarak rekabetçi kurun sanayileşme stratejisinin bir parçası haline gelmesi için makro ihtiyati tedbirler devreye alınmalı.”

İstanbul’dan tarihi rekor

İstanbul’daki ihracatçılar, geçen ay 7,9 milyar dolarla aylık bazda tarihi rekora imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon 242 bin dolara çıktı.

214 ülkeye ulaşıldı

İstanbul’daki ihracatçılar da haziran ayında 7,9 milyar dolarlık dış satıma imza atarak tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İstanbul’da geçen ay 27 ayrı sektörde üretilen ürünler 214 ülke ve bölgeye ulaştırıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu rakamlar İstanbullu şirketlerin, ihracatlarını haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,6 arttığını ortaya koydu. İstanbullu şirketlerin Türkiye’nin haziran ayında gerçekleştirdiği toplam ihracattaki payı ise yüzde 40,3 düzeyinde gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin haziran ayındaki ihracatında aslan payını yüzde 15,5 ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ihracatı, geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 48,6 artarak 1 milyar 241 milyon 244 bin dolara yükseldi. Bu yükselişle birlikte, sektör, İstanbul’dan yapılan ihracatta liderliğini korudu.

En büyük pazar Almanya

Aynı dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ardından İstanbul’dan en fazla ürün ihracatı gerçekleştiren diğer sektör 1 milyar 182 milyon 733 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 953 milyon 191 bin dolarla çelik sektörü takip etti. Haziran ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Almanya oldu. Ülke ihracatında da önemli bir yer tutan Almanya’ya İstanbul’dan gerçekleştirilen dış satım haziran ayında 667 milyon 628 bin dolar tutarında gerçekleşti.

“Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 arttı”

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Haluk Okutur konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, İstanbul’un Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ili olduğunu belirtti. Haziran ayında rekor artışa ulaştıklarını ifade eden Okutur, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak, haziranda ihracatlarını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 artırdıklarını aktaran Okutur, “Bu oran ile İstanbul’da faaliyet gösteren diğer genel sekreterlikler arasında en yüksek ihracat artışını gerçekleştiren İstanbul İhracatçı Birlikleri oldu” dedi. Pandeminin etkilerini en aza indirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya da devam etiklerini dile getiren Okutur, “Aşı uygulamalarıyla birlikte, tedbirlerimize devam ederek, daha güzel günlere kavuşacağız. İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

