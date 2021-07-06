Rekabet Kurumu’ndan ‘dijital Pazar’ çalıştayı
Rekabet Kurumu, dijital platformların yol açtığı sorunların tespit edilmesi, dijital pazarda tüketicilerin ve satıcıların korunmasını sağlamaya yönelik düzenleme için bugün Ankara’da çalıştay gerçekleştirecek.
Bu kapsamda sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulunun 11 Haziran 2020’de aldığı kararla “e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” başlatıldı. İnceleme sonucu hazırlanan ön rapor da 7 Mayıs’ta kamuoyunun görüşüne açıldı. İnceleme ve rapor sonucu ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik sektör oyuncularının ve paydaşların, tüketicilerin, hukukçuların ve akademisyenlerin görüşlerinin alınmasının, rapora nihai halinin verilmesi aşamasında faydalı olacağı değerlendirildi.