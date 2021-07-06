  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ baskını
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim müfettişi alımı
Diyet uzmanları kilo vermeye yardımcı olan sebzeleri açıkladı
Ekonomi Rekabet Kurumu’ndan ‘dijital Pazar’ çalıştayı
Ekonomi

Rekabet Kurumu’ndan ‘dijital Pazar’ çalıştayı

Rekabet Kurumu, dijital platformların yol açtığı sorunların tespit edilmesi, dijital pazarda tüketicilerin ve satıcıların korunmasını sağlamaya yönelik düzenleme için bugün Ankara’da çalıştay gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:00:00 -
Rekabet Kurumu’ndan ‘dijital Pazar’ çalıştayı

Bu kapsamda sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin politika araçlarının belirlenmesi amacıyla Rekabet Kurulunun 11 Haziran 2020’de aldığı kararla “e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi” başlatıldı. İnceleme sonucu hazırlanan ön rapor da 7 Mayıs’ta kamuoyunun görüşüne açıldı. İnceleme ve rapor sonucu ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerine yönelik sektör oyuncularının ve paydaşların, tüketicilerin, hukukçuların ve akademisyenlerin görüşlerinin alınmasının, rapora nihai halinin verilmesi aşamasında faydalı olacağı değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay