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Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan ambalajlı su kararı! Damacana siparişi yapanlar dikkat
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan ambalajlı su kararı! Damacana siparişi yapanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:18:00 -
Rekabet Kurumu'ndan ambalajlı su kararı! Damacana siparişi yapanlar dikkat

Rekabet Kurumu, damacana su fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla başlatılan ön araştırmanın tamamlandığını duyurdu. Çalışma sonucunda, "Ambalajlı su sektöründe damacana siparişlerindeki rekabetçi endişeler giderildi" denildi.

Rekabet Kurumu, bir süre ambalajlı su satışlarını yakından incelemeye aldı ve yapılan ek çalışma tamamlandı. Rekabet Kurumu, "Ambalajlı su sektöründe damacana siparişlerindeki rekabetçi endişeler giderildi" dedi.

Peki, nasıl bir adım atıldı ve bu sonuca nasıl varıldı? Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada süreci anlattı. Buna göre, ambalajlı su üreticisi/tedarikçisi teşebbüslerle görüşmeler gerçekleştirildi. Mobil sipariş uygulamaları, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden yapılan satışlar ele alındı. Ürünlerin teslimatını bağımsız teşebbüsler olarak bayilerin gerçekleştirmesi durumunda bazı hususlara dikkat çekildi. "Sipariş sistemlerinin yapısı gereği, ürünlerin yeniden satış fiyatlarının ambalajlı su üreticileri/tedarikçileri tarafından belirlenmesi durumunda olası rekabetçi sorunlar söz konusu olabilir" denildi. O sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Peki, çözüm ne oldu? Yapılan açıklamada ambalajlı su üreticisi/tedarikçilerinin kendi markalarına ait mobil uygulamalar, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatlarına dikkat çekildi. "Bu kanallar üzerinden alınan siparişlerde bayilerin kendi fiyatlarını serbestçe belirleyebilecek şekilde sipariş sisteminin kurgulanması sağlanmış ve rekabetçi endişeleri ortadan kaldıracak gerekli değişiklikler tamamlanmıştır" denildi.

Süreç, Rekabet Kurumu'nun geçen yıl ağustos ayında başlattığı bir inceleme ile başladı. İddia, ambalajlı su sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleriydi. Böylelikle de rekabeti ihlal ettikleri şüphesi vardı. Bu iddianın ardından ön araştırma yapıldı ve "Soruşturmaya gerek yok denildi" ancak rekabetçi endişeler de giderisin diye ek bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. İşte bu çalışma sonucunda sektör bilgilendirildi ve gerekli adımlar atıldı.

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