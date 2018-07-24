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Rekabet Kurulu’ndan ortak girişime onay

Rekabet Kurulu’nca, Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında ortak bir girişim şirketi kurulmasına onay verildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:06
Rekabet Kurulu’ndan ortak girişime onay

Kurulacak ortak girişim şirketi; kara, deniz, raylı sistemler ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmeti sağlayıcı sistemlerin ve sivil havacılık alanında kullanılan diğer yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini, tamirini, bakımını, pazarlamasını, satışını ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, şirketin kuruluş aşamasında “Attığımız bu adımın, her iki taraf ve müşterilerimiz açısından birçok fırsat oluşturacağına inanıyorum” açıklamasında bulunurken, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise “HAVELSAN, bu ortak girişim ile savunma teknolojilerinin yanında sivil alanda da iddiasını ortaya koymuştur” demişti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:06
  1. Karaman
  2. Rekabet Kurumu
  3. THY

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