  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tatil, makyaj, araç kiralama ne ararsan var! Mama bağış parasıyla neler yapmamışlar ki

Türkiye ile Somali arasında yeni dönem

Arda Turan’ın annesine büyük şok! Yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız

Amerikalılar İstanbul Havalimanına hayran kaldı! En iyisi seçtiler

Türkiye almak üzere! Hangisi daha güçlü? F-16 mı yoksa Eurofighter mı?

Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi

Su faturalarının neden yüksek geldiği açıklandı! İSKİ’den itiraf

İngilizler Muğla'yı neden bombaladı? Okurken nevriniz dönecek

CHP karşıysa milletin hayrınadır! İnsana siper olmayanlar köpeğe siper oluyor

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar
Ekonomi Rekabet Kurulu, Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza verdi
Ekonomi

Rekabet Kurulu, Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 18:24:00 -
Rekabet Kurulu, Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza verdi

Rekabet Kurulunun Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlanırken, firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde teşebbüse soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul, teşebbüse 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan şok ceza! Google neye uğradığına şaşıracak
Rekabet Kurulu'ndan şok ceza! Google neye uğradığına şaşıracak

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rekabet Kurulu'ndan şok ceza! Google neye uğradığına şaşıracak

Apple'a Türkiye şoku
Apple'a Türkiye şoku

Ekonomi

Apple'a Türkiye şoku

Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor para cezası! Her gün ödeyecek
Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor para cezası! Her gün ödeyecek

Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor para cezası! Her gün ödeyecek

Şişecam fabrikaları hakkında soruşturma başlatıldı
Şişecam fabrikaları hakkında soruşturma başlatıldı

Aktüel

Şişecam fabrikaları hakkında soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23