Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Rivulis Irrigation, Ltd'nin tek kontrolünün nihai olarak Temasek Holdings (Private) Ltd. tarafından kontrol edilen bir yatırım aracı olan Casse Investments Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi. Kurul, Haznedar Refrakter Sanayi AŞ, Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vender Endüstriyel Malzemeleri Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Calderys Deutschland GmbH tarafından devralınması işlemini de uygun buldu.

Öte yandan su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs ile Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında yürütülen soruşturmalar da sonuçlandı.