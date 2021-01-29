Rekabet Kurulu, ilaç şirketlerine para cezası

Rekabet Kurulu, göz hastalıklarında kullanılan ilaçlardan daha pahalı olan Lucentis’in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirlediği Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 165 milyon 464 bin 716,48 lira, Roche Müstahzarları San. AŞ’ye ise 112 milyon 972 bin 552,65 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.