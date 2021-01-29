  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rekabet Kurulu, ilaç şirketlerine para cezası
Ekonomi

Rekabet Kurulu, ilaç şirketlerine para cezası

Şirketler, tebliğden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde karara itiraz edebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:55:00 -
Rekabet Kurulu, ilaç şirketlerine para cezası

Rekabet Kurulu, göz hastalıklarında kullanılan ilaçlardan daha pahalı olan Lucentis’in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirlediği Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 165 milyon 464 bin 716,48 lira, Roche Müstahzarları San. AŞ’ye ise 112 milyon 972 bin 552,65 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu...
Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu
Dünya

Ermenistan'a bilgi sızdırdığı iddia edilmişti! Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sadıkov'un akıbeti belli oldu

Tovuz'da şehit olan 7 subayın bilgilerini Ermenistan'a aktardığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin..
Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'
Gündem

Alabarda'dan Mcgurk ve itlerine sert tepki! 'Hani Şemdinli'yi alacaktınız...'

Biden yönetiminin Ortadoğu sorumlusu Brett Mcgurk hakkında açıklamalarda bulunan, Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim görevlisi Yusuf A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay