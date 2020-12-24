  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi
Ekonomi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:32:38 -
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, bazı devralma işlemlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, METRO AG'nin tedavüldeki tüm hisselerinin EP-Global Commerce tarafından gönüllü aleni alım teklifi yoluyla iktisap edilmesi işlemine izin verildi.

Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iştiraki Deniz Res Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Leonardo SPA'nın kontrolündeki Vitrociset SPA'ya ait Vitrociset Uzay İş Kolu'nun, Leonardo SPA ve Thales SA'nın ortak kontrolündeki Telespazio SPA tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Antalya Balık Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bir kısım hissesinin Ahmet Sagun, Oğulcan Kemal Sagun, Firdevs Külekçioğlu ve Marines Gıda San. ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay