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Ekonomi Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor
Ekonomi

Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan “uzlaşma yönetmeliği taslağı”na göre, rekabet ihlallerinde uzlaşma yoluna gidilebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:07:00 -
Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu geliyor

Kurum tarafından hazırlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Taslağı, kamuoyunun görüşüne açıldı. Yönetmelik taslağına göre, uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amaçlanıyor. Böylece bunların neden olduğu kamusal maliyetlerin de azaltılması hedefleniyor. Rekabet soruşturması başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenleyen taslağa göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşmayı başlatabilecek.

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