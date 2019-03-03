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Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile vurdu: 2 kardeş yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılık yapan bir adam, aynı işi yapan iki kuzenini de pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

03 Mart 2019 Pazar 14:15
Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile vurdu: 2 kardeş yaralı

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen Yıldırım E. (31), kendisi gibi hurdacılık yapan ve iş konusunda sık sık tartıştığı amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E.'ye  (26) pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan iki kardeş tedavi altına alınırken, kuzenlerini vuran şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay, gece yarısı Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Hurdacılık yapan Yıldırım E., sabah kendisi gibi aynı işi yapan kuzenleri İsa E. ve Bayram E. ile tartıştı. Diğer esnafların tartışan akrabaları görünce araya girerek kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde iş yerinde içki içtiği öne sürülen Yıldırım E., aracında bulunan pompalı tüfeği alarak, kuzenleri İsa E. ve Bayram E.'nin bulunduğu dükkana gitti. İşyerinin önünde iddiaya göre hakaret ve küfürler eden Yıldırım E., önce dışarıya çıkan kuzeni İsa E.'ye, ardından da Bayram E.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. 



Şüpheli Yıldırım E., olay yerinden kaçarken, İsa E. sırtından ve kolundan, kardeşi Bayram E. ise koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 2 kardeşe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kısa sürede şüpheli Yıldırım E.'yi olay yerine yakın bir işyerinde saklanırken yakaladı.

Yaralı kardeşlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:15
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Pompalı tüfek saldırısı
  4. adam yaralama

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