Rejimin bombalaması sonucu hasar gören bina çöktü: 7 ölü! Halep’in merkezinde daha önce Esed rejimi güçlerinin bombalaması sonucu hasar gören 7 katlı bir bina çöktü. Meydana gelen çökmede 7 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Halep’in Selahattin Mahallesi'nde bu sabah çöken 7 katlı bir binanın altından 7 ceset ve çok sayıda yaralı çıkarıldı. Sivil savunma görevlilerinin çöken binanın altından hala canlı aramaya devam ettikleri bildirildi. Bu binanın muhaliflerin kontrolü altında bulunan Halep’te çöken tek bina olmadığı, daha önce de Suriye'nin Esed rejimine bağlı güçlerce atılan bombalar sonucunda çok sayıda binanın çöktüğü belirtildi. 7 kişi öldü Çöken binanın altında 2'si çocuk olmak üzere aynı aileden 5 kişinin öldüğü belirtildi. Geçtiğimz sene Mart ayında Doğu Halep’in Al-Safa bölgesinin Maysalun kısmında 5 katlı bir bina çökmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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