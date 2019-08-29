Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
29 Ağustos 2019 Perşembe 00:03
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