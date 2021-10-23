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Dünya Reisi’den İslam ülkeleri ve ümmete birleşme çağrısı
Dünya

Reisi’den İslam ülkeleri ve ümmete birleşme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı’nın açılışında konuşurken, İslam ülkeleri ve ümmetin birleşmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:46:00 -
Reisi’den İslam ülkeleri ve ümmete birleşme çağrısı

İslam dünyasının önünde önemli fırsatlar olduğunu belirten Reisi, “İslam ümmeti, ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeli ve işbirliğini geliştirmeli. Ümmetin kendisini kapatmaya ve kilitlemeye hakkı yoktur, ümmetin ortak hedefi ise İslam dünyası üzerindeki emperyalist tahakkümü ortadan kaldırmaktır. ABD, İslam dünyasını kendisi için tehdit olarak görüyor. Bugün bölgede Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan ve Yemen’de İslam dünyasına düşman olanların tuzaklarını görüyoruz. Ayrılıkçı ve tekfirci düşünceleri bu bölgelerde kullanıyorlar. Tüm bu tuzaklar karşısında ümmet olarak birleşmeliyiz” dedi.

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