Reisi’den İslam ülkeleri ve ümmete birleşme çağrısı

İslam dünyasının önünde önemli fırsatlar olduğunu belirten Reisi, “İslam ümmeti, ortak hedefler doğrultusunda kararlılıkla hareket etmeli ve işbirliğini geliştirmeli. Ümmetin kendisini kapatmaya ve kilitlemeye hakkı yoktur, ümmetin ortak hedefi ise İslam dünyası üzerindeki emperyalist tahakkümü ortadan kaldırmaktır. ABD, İslam dünyasını kendisi için tehdit olarak görüyor. Bugün bölgede Irak, Afganistan, Suriye, Lübnan ve Yemen’de İslam dünyasına düşman olanların tuzaklarını görüyoruz. Ayrılıkçı ve tekfirci düşünceleri bu bölgelerde kullanıyorlar. Tüm bu tuzaklar karşısında ümmet olarak birleşmeliyiz” dedi.