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Sosyal Medya Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı
Sosyal Medya

Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 08:30:00 -
Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu arada sosyal medyaya düşen bir fotoğraf kafaları karıştırdı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın cansız bedenleri düşen helikopterin önünde görünüyor.

Fotoğrafın henüz gerçek mi yoksa yapay zeka ürünümü olup olmadığı tartışılıyor.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.

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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı! Reisi hayatını kaybetti.
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