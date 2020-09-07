  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Aktüel

Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 19:37:57 -
Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!
Gündem

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı...
İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü
Siyaset

İmamoğlu’ndan gece yarısı operasyonu! İBB zabıtaları Erdoğan pankartlarını söktü

İBB’nin hükümet tarafından hayata geçirilen projelere karşı husumetini gösteren fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası
Dünya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası

NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe değinen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya topraklarındaki muhtemel hedefler için rutin e..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı