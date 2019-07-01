Rehin alınan Türk vatandaşları için kritik 72 saat!

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından, iki kişi ile birlikte, kimlik tespiti yapılan 6, toplamda 8 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin Ankara'dan sert açıklamalar gelmişti. Habertürk yazarı Çetiner Çetin, 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiğini aktardı.

Bölgedeki son durumlara ilişkin yapılan değerlendirmede, Ankara'nın her şeye hazırlıklı bir şekilde süreci yönetmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca yapılan diyaloglar ve aşiretler üzerinden, bölgedeki aktörler üzerinden yapılan görüşmeler bir yandan devam ederken, diğer tarafından da önümüzdeki 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiği aktarıldı.