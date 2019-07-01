0553 313 94 23

Rehin alınan Türk vatandaşları için kritik 72 saat!

Libya'daki darbeci Hafter'e bağlı güçlerin Türk vatandaşları rehin almasının ardından Ankara'dan sert bir tepki geldi. Hafter güçleri, Türk vatandaşlarını 72 saat içerisinde serbest bırakmazsa farklı politikaların gündeme alınacağı öğrenildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
Rehin alınan Türk vatandaşları için kritik 72 saat!

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından, iki kişi ile birlikte, kimlik tespiti yapılan 6, toplamda 8 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin Ankara'dan sert açıklamalar gelmişti. Habertürk yazarı Çetiner Çetin, 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiğini aktardı.

Bölgedeki son durumlara ilişkin yapılan değerlendirmede, Ankara'nın her şeye hazırlıklı bir şekilde süreci yönetmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca yapılan diyaloglar ve aşiretler üzerinden, bölgedeki aktörler üzerinden yapılan görüşmeler bir yandan devam ederken, diğer tarafından da önümüzdeki 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiği aktarıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
  1. Ankara
  2. Hafter
  3. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmişuranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu
    1. İran medyası Tahran'ın..
    2. Rehin alınan 6 Türk ile ilgili flaş..
    3. Altay Bayındır kimdir nereli ve kaç..
    4. GTO’dan Wolkswagen’e davet
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. ŞSM’deki bağlama kursuna yoğun ilgi
    7. MEB'den "ortaöğretime geçiş" ile..
    8. Trabzonspor’un yeni transferi John..
    9. Dalgıçlar daldı! Tonlarca atık çıkarıldı
    10. FETÖ'cülere ağır darbe! Böyle..
    11. Cemal Kaşıkçı yaşıyor mu?..
    12. Sinop’ta Kabotaj Bayramı törenle..
    13. Başkan Seçer: “Ankara tarafına bakan..
    14. İnegöl’de patates hasadı başladı
    15. Güney Kore alarmda! 3’lü görüşmenin..
    16. Kızılayın emektar binası yıktırıldı
    17. Maltepe’de eski eşiyle tartışan şahıs..
    18. Rokanın yararları nelerdir?
    19. KKTC hükümeti: “Düşen S-200”
    20. Özel halk otobüsü ile otomobil..
    21. Trabzonspor'un Obi Mikel transferi..
    22. Tuşba Belediyesinin ’Mavi Bayraklı’..
    23. Parkta çekirdek poşeti içerisinde..
    24. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93...
    25. Kehribar Güneş tutulması ne zaman?..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. Kastamonu’da 142 ünite kan toplandı
    28. Vatandaşlar, hafta sonu İspendere..
    29. Kaymakam Engin şampiyonları..
    30. Pastırmacılarda ‘Gurbetçi’ beklentisi
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor