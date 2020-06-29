Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri kaç puan? Rehberlik ve psikolojik danışmanlık taban puanları başarı sıralaması 2020

2020 YKS sınava giren öğrenciler, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasıyla birlikte sınavda kaç net çıkardıklarını hesabını yaparken bir yandan da tercih yapmak istedikleri bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Haberimizde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık taban puanlarına yer vereceğiz. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor.

TYT AYT net puan hesaplama

Ünsal bu netlerin hesaplanmasını şöyle açıklıyor: “Adayın zaten 150 barajını geçebilmek için asgari yapması gereken net sayısı 14-15. Aday, 150 barajını geçtiğinde AYT’de örneğin matematikte 12, fen bilimlerinde 5,5 net yaparsa AYT’de 17,5 net yapmış oluyor, bununla da sayısal 170 barajını geçiyor. Kısaca sınav toplamında yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölüme geçebiliyor. Sayısal bölüm öğrencisi, TYT’de 53 soruyu doğru yapmışsa, AYT’te yarım matematik neti yaparak sıralama sınırlaması olmayan biyoloji, fizik gibi bölümleri kazanabiliyor.

Sözel bölümde ise 50 TYT sorusu doğru olan biri, edebiyat, sosyal bilimler sorularından yarım net çıkardığı zaman 170 barajını geçerek, tercih yapma hakkı elde edebiliyor. Sözelde arkeoloji, sanat tarihi gibi yerler ile vakıf üniversitelerindeki iletişim, tarih, halkla ilişkiler gibi yerlere girebilir.

Eşit ağırlıkta da durum pek farklı değil. 51 TYT netine sahip bir aday, edebiyat, sosyal bilimlerden yarım net çıkarırsa taban puanı oluşmamış, kontenjanlarını doldurmakta zorlanan eşit ağırlık programları olan iktisat, işletme, çalışma ekonomisi gibi alanlara girebilir.”

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Kimdir?

Rehberlik ve psikolojik danışman, bireylerin hayatlarında yaşadığı sorunları çözmeleri ya da hedeflerine yön vermelerine yardımcı olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Rehberlik ve psikolojik danışman olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ya da Psikoloji bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

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