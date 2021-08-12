Rehberden üniversite adaylarına öneriler

Tözeniş, meslek seçiminde kendini tanımanın önemli olduğunu belirtti. Tözeniş, “Adaylar ilk olarak kendini tanımalılar. Meslek seçiminde kendini tanıma kişilik özelliklerinin, ilgilerinin ve yeteneklerinin farkında olmaktan geçiyor. Adaylar kişilik özelliklerine göre tercih edebilecekleri meslekleri bulmak için kariyer testlerinden yararlanabilirler. Bu testlerle kişilik özelliklerini ve bu özelliklere uygun olan meslekleri öğrenme şansına sahipler” dedi. Kariyer testlerinin sonuçlarının adayların tercihlerinde kendileriyle ilgili bir çerçeve oluşturmalarını sağlayacağını kaydeden Tözeniş, “Gençler hangi çalışma alanlarında ne gibi görevleri yerine getirebileceklerini araştırarak yeteneklerini belirleyebilirler. Günlük hayatlarından da çıkarımlar yaparak hangi ortamlarda neleri yapmaktan hoşlandıklarını değerlendirerek ilgilerini ve mesleki değerlerini tespit edebilirler. Bunlarla ilgili aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir değerlendirme yapabilirler” diye konuştu.

Burs imkânları araştırılmalı

Son olarak adayların diplomalarını alacakları üniversiteleri seçmeleri gerektiğini ifade eden Tözeniş, “Tercih dönemi boyunca akademisyenler, görevde olacaklar. Öğrencilere sadece gidip akıllarındaki sorulara cevap bulmak düşüyor. Adaylar tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri araştırırken akademik kadrolarını, sağladığı olanakları, burs fırsatlarını, uygulama alanlarını ve laboratuvarlarını, mezun öğrencilerinin nerelerde çalıştıklarını, ERASMUS ile yurt dışı bağlantılarını mutlaka araştırmalılar. Eğer imkânları varsa üniversiteye giderek bunlarla ilgili birebir uzmanlardan bilgi alabilirler. Gitme şansları yoksa web sayfalarından detaylı araştırma yapabilirler” şeklinde konuştu.