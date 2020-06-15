Rehavet felâkete kapı aralar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümeti dünyaya örnek olan bir mücadele yürüterek koronavirüs salgınını kontrol altına aldıktan sonra geçtiğimiz yeni normal süreç kurallara riayet etmeyenler tarafından istismar ediliyor. Normalleşme sürecinden bu yana ilk defa 13 Haziran’da açıklanan yeni vaka sayısı iyileşen hasta sayısının üzerine çıktı. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde virüsün etkisini yitirdiği düşüncesi, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması ve maske kullanımının yok denecek kadar az bir seviyeye düşmesi, hükümetin bütün çabalarına rağmen vakaları artırdı. Uzmanlar, rehavetin iyi sonuçlar doğurmayacağına ve sağlık bakanlığının açıkladığı kurallara riayetin şart olduğuna dikkat çekti.

Çiftçi: Tedbirlere uymak şart

Doç. Dr. Genel Cerrahi Uzmanı Fatih Çiftçi, “Rehavete kapılmak, dünyaya örnek olan mücadelemizi olumsuz etkiler. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara uymazsak vaka sayısındaki artış devam eder. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara mutlaka uymalıyız. Maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen oldukça önemli. Virüsün etkisinin zayıfladığı gibi hiçbir bilimsel kanıtı olmayan söylemlere itibar etmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğin vurgulayan Doç. Dr. Çiftçi, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara uymazsak tablo daha da kötüleşebilir. Bu nedenle tedbiri asla elden bırakmadan yeni normal hayata adapte olmalıyız” dedi.

Akın: Bilinçle hareket etmeliyiz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, “Tam güzel bir noktaya gelmiştik ama rehavet devreye girdi. Kontrollü bir hayatı özümsememiz gerekirken kontrolü elden bıraktık. Cumhurbaşkanımızın, devletin, sağlık çalışanlarını emeğini heba etmeyelim. Toplumsal bilinç ve şuur önemli. İyi yürütülen bir süreci tersine çevirmeyelim. Yasakların yeniden gelmesini istemiyorsak, toplum olarak kurallara uymalıyız” şeklinde konuştu. Koronavirüsle mücadelede toplumsal bilincin önemine dikkat çeken Prof. Akın, “Devletimiz bu süreçte oldukça başarılı bir iş ortaya koydu. Mücadelesiyle dünyayı kendisine hayran bıraktı. Toplum olarak biz de bilinçli bir şekilde davranmalıyız. Aksi halde vaka sayılarının nasıl arttığını görüyoruz. Yeniden yasaklarla karşılaşmamak ve işlerimizin aksamaması için kurallara riayet elzemdir” dedi.