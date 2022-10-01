Reha Muhtar'dan şok paylaşım! Türkiye günlerdir onu konuşuyordu

Kızına bağırdığı ses kaydının eski eşi Deniz Uğur tarafından yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları Reha Muhtar’ı linç etti. Tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı, Reha Muhtar’ın ebeveynliğine yönelik eleştirilerde ve hakaretlerde bulundu.

Hürrem Elmasçı, Odatv’de yayınlanan yazısında, Reha Muhtar’ın kızını koruduğunu, 13 yaşındaki kızın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrenen Reha Muhtar’ın duruma müdahale ettiğini açıkladı.

Reha Muhtar, bugün yaptığı paylaşımda, kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü doğruladı.

Muhtar, şu ifadeleri kullandı:

“Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”